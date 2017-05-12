"Урок Мужества" в Баку (ФОТО)

2017-05-12 11:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось мероприятие "Урок Мужества", посвященное 72-ой годовщине победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Перед собравшимися в зале учащимися Бакинских школ и представителями организаций российских соотечественников выступили участники белорусского коллектива "Судьбы" (руководитель Галина Змушко), прибывшие в Баку на празднование Дня Победы. Коллектив был создан в 2004 году в Минске, в его составе бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. Урок был организован в виде литературно-музыкальной композиции. При этом участники коллектива рассказали о своих личных судьбах, о том, как они смогли выжить в той страшной войне, и были спасены советскими войсками из плена.

С приветствием к гостям из Беларуси и участникам мероприятия обратилась председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина.

(Автор: Джани Бабаева)