Выпущены почтовые марки, посвященные IV Исламским играм солидарности

2017-05-12 10:56 | www.apa.az | 3

ООО «Азермарка» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выпустило почтовые марки, посвященные Исламским играм солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, почтовые марки, отображающие четыре вида спорта, уже выпущены в оборот. Отметим, что на марках изображены теннисисты, гимнасты, боксеры и футболисты. Тираж марок, изданных в «Белорусском доме печати», составил 10000, их размер - 40x28 мм. Номинальная стоимость почтовых марок составляет 0,5 маната. Для сведения сообщим, что в IV Исламских играх солидарности примут участие более 3000 спортсменов из 54 государств в 21 виде спорте.