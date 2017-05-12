Участнице «Евровидения» сделали предложение в прямом эфире – ВИДЕО
2017-05-12 11:30 | www.oxu.az | 3
Вчера во время второго полуфинала «Евровидения» в прямом эфире произошло интересное событие.
Как передает Oxu.Az, во время прямого эфира второго полуфинала Евровидения конкурсантка от Македонии Яна Бурческа получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Александра.
Это произошло в тот момент, когда с Яной беседовал ведущий. Один из членов македонской делегации, Александр, взял микрофон и сделал девушке предложение.
Александр достал из кармана кольцо и протянул певице, которая ответила согласием.
А.С.