Участнице «Евровидения» сделали предложение в прямом эфире – ВИДЕО

2017-05-12 11:30 | www.oxu.az | 3

Вчера во время второго полуфинала «Евровидения» в прямом эфире произошло интересное событие.

Как передает Oxu.Az, во время прямого эфира второго полуфинала Евровидения конкурсантка от Македонии Яна Бурческа получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Александра.

Это произошло в тот момент, когда с Яной беседовал ведущий. Один из членов македонской делегации, Александр, взял микрофон и сделал девушке предложение.

Александр достал из кармана кольцо и протянул певице, которая ответила согласием.

А.С.