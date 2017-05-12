Названа сумма убытка «Азерэнержи»

2017-05-12 11:36 | www.oxu.az | 3

Активы ОАО «Азерэнержи» в годовом сравнении выросли на 0,9% и по состоянию на 1 января 2017 года достигли 4 млн 297 тыс. 857 манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, за этот срок уставной капитал общества не изменился и составил 1 млн 760 тыс. 495 манатов.

«Азерэнержи» завершил 2016 год с убытком 108 тыс. 928 манатов. Убыток компании по сравнению с предыдущим годом уменьшился в 8 раз.

За отчетный период доходы общества составили 810 тыс. 161 манатов. Это в свою очередь на 76 тыс. 399 манатов или на 10,4% больше по сравнению с концом 2015 года.

Совокупные обязательства «Азерэнержи» снизились на 644 тыс. 26 манатов или на 18,4% и составили 2 млн 856 тыс. 331 манатов.

У.А.

