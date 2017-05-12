Конкурсантка "Евровидения" получила предложение выйти замуж в прямом эфире

2017-05-12 11:35 | www.trend.az | 3

Конкурсантка от Македонии на "Евровидении-2017" в Киеве Яна Бурческа получила предложение выйти замуж от своего возлюбленного прямо во время второго полуфинала конкурса, передает РИА Новости.

В Киеве поздно вечером в четверг прошел второй полуфинал "Евровидения", в ходе которого определилась последняя десятка финалистов.

В перерыве во время подсчета голосов телезрителей ведущие подошли к столику, за которым сидела делегация Македонии. Слово взял парень, который представился Александром. Он достал коробку с кольцом, встал на колено и попросил македонскую певицу выйти за него замуж, на что та согласилась, не раздумывая.

По данным организаторов, это стало первым предложением руки и сердца в прямом эфире "Евровидения" за всю его историю. На презентационном видео певицы из Македонии была показана сцена, в которой она выбирает одежду для младенца, из чего можно сделать вывод, что певица беременна. По итогам голосования Бурческа в финал не прошла.