Азербайджанская PASHA Life Insurance запустила через местный банк продукт индивидуального страхования жизни

2017-05-12 11:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Компания PASHA Life Insurance начала сотрудничать с AGBank по направлению продаж отдельной линии продуктов страхования жизни “Ailəmin PAŞA Güvənliyi”.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу, “Ailəmin PAŞA Güvənliyi” (APG) - это продукт индивидуального страхования жизни, предназначенный для широкой целевой аудитории.

«Для продвижения сферы индивидуального страхования жизни и обеспечения доступности для клиентов в стране, компания PASHA Life Insurance придает особое значение сотрудничеству с финансовыми учреждениями. В связи с этим, партнерство с одним из самых известных банков страны, как AGBank, считается одним из важных шагов для компании в этом направлении. Отныне любой человек сможет приобрести продукт “Ailəmin PAŞA Güvənliyi” в любом филиале AGBank в Баку и регионах», - говорится в сообщении компании.

Человек, который получает страховку APG по причине смерти или I группы инвалидности, сам (только в случае инвалидности) или его семья получает материальную поддержку в размере страховой суммы. Размер страховой суммы определяется на основе специальных вычислений по возрасту клиента, состоянию здоровья, степени рискованности образа жизни и других факторов.

Застрахованное лицо может осуществить платеж страхового взноса полностью и заранее, ежемесячно или ежегодно равными частями. Кроме того, клиент имеет возможность заранее установить условия выплаты страховой суммы бенефициару (единовременно или ежемесячно равными долями).

При взносе до 60 000 манатов и 30 000 долларов США на продукт APG застрахованное лицо не обязано проходить медицинское обследование. Максимальный размер страховой суммы составляет 500 000 манатов или 250 000 долларов США.

Клиенты могут осуществить оплату страховой суммы на сайте www.pasha-life.az , через порталы www.e-pul.az, www.izim.az, www.kassam.az, а также в филиалах банков -партнеров.