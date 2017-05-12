Коллектив Bank BTB провел очередную акцию по сдаче крови ®

2017-05-12 10:58 | www.apa.az | 3

Коллектив Bank BTB, совместно с Институтом гематологии и трансфузиологии Азербайджана провел акцию по добровольной сдаче крови для детей, страдающих от талассемии и гемофилии. Акция, прошедшая под девизом «Сдай кровь-спаси жизнь!», состоялась в головном офисе Bank BTB расположенном по адресу Ю.Сафаров, 27. Для этого со стороны Азербайджанской Федерации Талассемии была предоставлена медицинская бригада.

Отметим, что в Азербайджане насчитывается более 2000 соотечественников страдающих талассемией и различными заболеваниями крови. Все они находятся в ожидании безвозмездных благотворительных акций общества. В акции приняли участие большое количество сотрудников банка. Кровь каждого донора тщательно проверяется на наличие вирусов и каких-либо заболеваний, после чего добавляется в соответствующий банк крови. Руководство Bank BTB активно поддержало инициативу команды своим участием в акции. Председатель правления Эмиль Рзаев заявил: «Я рад, что подобная акция превращается в традицию. Считаю обязательным участие молодого и здорового коллектива в благотворительности».