«Азерэнержи» завершил прошлый год убытками на 109 млн. манатов

2017-05-12 11:25 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в «Азерэнержи», при этом долгосрочные активы составили 3 млрд. 710,457 млн. манатов, краткосрочные - 587,4 млн. манатов. Обязательства ОАО «Азерэнержи» в 2016 году сократились на 18,4% до 2 млрд. 856,331 млн. манатов. При этом долгосрочные обязательства по ссудам и долговым заимствованиям на 1 января 2017 года оцениваются в 1 млрд. 800,543 млн. манатов. Доходы ОАО «Азерэнержи» в 2016 году составили 810,161 млн. манатов (рост на 10,4%). Собственный капитал «Азерэнержи» в 2016 году увеличился на 89,87% до 1 млрд. 441,526 млн. манатов, уставный капитал не изменился - 1 млрд. 760,495 млн. манатов. «Азерэнержи» завершил прошлый год убытками на 108,928 млн. манатов.