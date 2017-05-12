Студенты и преподаватели UNEC в международных программах обмена (ФОТО)

2017-05-12 11:44 | www.trend.az | 3

В 2016/2017 учебном году UNEC в рамках финансируемой Европейской комиссией программы “Erasmus+” предлагает возможности обмена студентами и преподавателями с 12 университетами Европы, по программе “Mevlana”, финансируемой Турцией, 40 высшими учебными заведениями братской республики.

За последние четыре года число студентов, завоевавших право на участие в представленном UNEC международной программе обмена, выросло в 6 раз, а число преподавателей в 4 раза.

В текущем году в целом 72 студента UNEC завоевали право участия в программе обмена. Это в 4 раза больше соответствующих показателей 2013/2014 учебного года. Из них 28 студентов в рамках программы “Erasmus+” избраны для получения образования в один или два семестра в Лестерском университете Великобритании, университете Румынии Бабеш-Боляи, университетах Турции Анадолу и Ближневосточном техническом университете, университетах Франции CEFAM и Монелье, Амстердамском университете Вриже Нидерланды, университете Лодз Польши и унверситете Латвии Миколос Ромерис. Впервые в рамках программы “Erasmus+” 6 студентов из Германии, Румынии и Турции получили образование в UNEC в течение одного семестра.

В рамках программы “Mevlana” 7 студентов UNEC, завоевавших стипендию Турции YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu), приняли участие в программах обмена в университетах Гази, Сакарья, Анадолу, Стамбульском университете Среди этих студентов 6 получают образование на уровне бакалавра, а 1 – магистратуры. В то же время в рамках программы “Mevlana” 1 студент Стамбульского университета получил образование в течение одного семестра в UNEC.

В рамках программы “Erasmus+” 21 профессор, преподаватель и член административного управления UNEC получили приглашения на проведение лекций и участие в обмене опытом в университете Франции CEFAM, Познанском университете экономики и бизнеса Польши, университете Анадолу Турции, университете Румынии Бабеш-Боляи и университете Венгрии Дунаужварош. Это рекордный показатель в истории UNEC.

В текущем учебном году в рамках программы “Erasmus+” 10 профессоров, преподавателей и членов административного управления университетов Франции CEFAM и Монпелье, Познанского университета экономики и бизнеса Польши, университета Венгрии Дунаужварош и латвийского университета Миколаса Ромериса приняли участие в программе обмена в UNEC. Они провели многочисленные лекции и активно включились в учебный процесс UNEC, участвовали в круглых столах преподавателей, студентов и административного состава UNEC. В целом, в течение последних двух лет в рамках программы “Erasmus+” свыше 20 сотрудников различных стран Европы посетили UNEC в качестве «профессора-гостя».

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.