У IV Игр исламской солидарности появился собственный эмотикон в Skype

2017-05-12 11:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Официальный партнер IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» -корпорация Microsoft представила пользователям Skype новый эмотикон, приуроченный к данным соревнованиям.

Как говорится в сообщении корпорации, распространенном в пятницу, беспрецедентная инициатива Microsoft имеет цель поддержать грандиозное спортивное событие в Азербайджане, чтобы пользователи могли рассказать об Играх всему миру.

В этом году Microsoft объединила усилия с Операционным комитетом IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и создала новый эмотикон («смайлик»), вдохновленный столицей Азербайджана, где пройдут данные соревнования. В эмотиконе использованы символы Гобустана и Flame Towers. Чтобы отправить эмотикон в сообщениях Skype, нужно в строке для текста набрать (baku2017), либо выбрать на панели иконку с символом Гобустана, который после отправки чередуется с символом Flame Towers.

Для того чтобы всегда иметь доступ к полному набору возможностей Skype, Microsoft рекомендует использовать самую последнюю версию приложения для рабочего стола или мобильной версии.

В рамках подписанного соглашения о партнерстве с Операционным комитетом IV Игр исламской солидарности «Баку 2017» Microsoft будет отвечать за предоставление технического программного обеспечения, оборудования и брендинга для оказания услуги Baku 2017 SkypeZone. Эта интересная и новаторская инициатива позволит спортсменам отпраздновать свой успех с друзьями и семьей благодаря платформе видеозвонков Microsoft. С помощью трех камер, снимающих эмоции победителей, Baku 2017 SkypeZone позволит зрителям наблюдать захватывающие моменты награждения и ознакомиться с личными историями спортсменов.

Разговоры будут записываться веб-камерой компьютера, а также камерами, расположенными за экраном ноутбука и за спиной спортсменов. Первоначальные 10-минутные видеоролики будут обрезаны до 90-секундных клипов и будут доступны на страничках Игр в социальных сетях – Facebook.com/baku2017; Twitter.com/Baku2017isg; Youtube.com/Baku2017.