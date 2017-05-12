Министерство образования о смерти учительницы

2017-05-12 11:42 | www.oxu.az | 3

В министерстве образования Азербайджана назвали причины смерти умершей вчера учительницы.

Как сообщил Oxu.Az заведующий информационным отделом министерства Джасарат Валехов, вчера несколько органов медиа распространили неверную информацию о смерти учительницы математики полной средней школы села Тураджлы Гахского района Гюльхар Газиевой (Бабаевой):

«В этой информации говорилось, что учительница умерла во время диагностического оценивания. Вне зависимости от того, где умерла учительница, мы желаем ее душе упокоения и выражаем глубокие соболезнования ее семье. Но факты таковы, что учительница средней школы села Тураджлы Гахского района Гюльхар Газиева 11 мая почувствовала себя плохо на уроке, с диагнозом высокое кровяное давление была доставлена в больницу, где умерла».

Джасарат Валехов также отметил, что Гюльхар Газиева должна была принять участие в диагностическом оценивании 13 мая.

Напомним, что в Гахском районе во время урока Гюльхар Надир гызы Бабаевой 1966 г.р. из села Тураджлы стало плохо.

Женщину доставили на машине скорой помощи в Гахскую центральную районную больницу и поместили в отделение реанимации. Однако, приблизительно через час 51-летняя Гюльхар Бабаева скончалась.

З.Г.

