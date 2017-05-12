Во Франции лев набросился на дрессировщика во время представления – ВИДЕО
2017-05-12 11:49 | www.oxu.az | 6
Дрессировщик получил серьёзные травмы в результате нападения циркового льва.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на life.ru, хищник набросился на укротителя прямо во время представления.
На помощь мужчине пришла супруга: она отогнала зверя с помощью огнетушителя. Чтобы спасти жизнь дрессировщика, потребовалась пятичасовая операция. Цирковая карьера льва на этом закончилась: теперь животное переведут в зоопарк.
И.Н.