Азербайджан выпустил почтовые марки, посвященные IV Играм исламской солидарности

2017-05-12 11:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ООО Azərmarka министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выпустило почтовые марки, посвященные IV Играм исламской солидарности, которые проходят с 12 по 22 мая в Баку.

Почтовые марки, на которых изображены четыре вида спорта, уже поступили в оборот, сообщили Trend в министерстве.

На марках изображены такие виды спорта, как теннис, гимнастика, бокс и футбол.

Марки выпущены в типографии "Белорусский дом печати" с тиражом в 10 тысяч.

Номинальная стоимость марки составляет 0,5 манатов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.