Трамп прибудет на саммит НАТО в Брюссель с делегацией в 1000 человек

2017-05-12 12:00 | www.oxu.az | 4

Первый визит президента США Дональда Трампа в Брюссель на саммит НАТО 25 мая будет двухдневным, в состав его делегации войдет около тысячи человек, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Президент США прибудет в бельгийскую столицу вечером 24 мая и сразу отправится в гостиницу The Hotel. 25 мая президент посетит короля Филиппа во Дворце и встретится с премьер-министром Шарлем Мишелем, после чего у него запланированы двусторонние и многосторонние встречи в рамках саммита НАТО. Вечером 25 мая его самолет отбывает на Сицилию (где состоится саммит «семерки» - ред.). В состав американской делегации войдет около 1000 человек», - сообщила газета La Dernière Heure.

У Трампа также намечены встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Н.О.