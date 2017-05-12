Назван самый «экономный» мобильный мессенджер

2017-05-12 12:07 | www.oxu.az | 3

Итальянский оператор SosTariffe изучил статистику потребления трафика среди самых популярных мессенджеров, выяснив, какой из них меньше всего расходует мобильных мегабайтов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на macdigger.ru, в сравнении участвовали семь мессенджеров – WhatsApp, Telegram, Hangouts, Line, Viber, Facebook Messenger и Skype.

Эксперты проводили тестирование в течение часа с использованием сетей LTE. Результаты говорят сами за себя: Telegram потребляет меньше всего трафика, в то время как Skype и Facebook Messenger признаны самыми неэкономичными.

Тестирование проводилось в трех режимах использования:

Малый: 20 отправленных и 20 полученных сообщений, 5 отправленных и 2 полученных фотографии.

Средний: 40 отправленных и 40 полученных сообщений, 10 полученных и 5 отправленных фотографии.

Высокий: 100 отправленных и 100 полученных сообщений, 50 полученных и 20 отправленных фотографий.

Как видно из таблицы ниже, Telegram опередил WhatsApp. Мессенджер Павла Дурова характеризуется самым низким потреблением мобильного трафика с результатом от 0,42 МБ до 3,75 МБ за один 1 час использования, что на 35-40% меньше, чем у мессенджера Facebook.

Остальные приложения потребляют больше, чем WhatsApp, который расходует от 0,65 до 6,23 МБ в час.

Сервисы Hangouts и Line потребляют на 6-18% больше трафика по сравнению с WhatsApp. Хотя в самом активном режиме Line потратил 5,85 МБ, а WhatsApp 6,23 МБ.

Viber, Facebook Messenger и Skype оказались самыми требовательными к интернет-трафику. Так, Viber понадобилось от 1,56 МБ до 15,25 МБ, а Facebook и Skype – от 2,05 МБ до 22,22 МБ в час.

У.А.

