Наблюдаемая в Баку погода характерна для мая - минэкологии

2017-05-12 12:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове погода характерна для мая, сказал в пятницу Trend главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, ветреная и дождливая погода характерна для мая.

После нескольких теплых дней, с 11 мая температура воздуха на территории Азербайджана снизилась на 9 градусов.

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове днем ожидается 18-21 градусов тепла.

Вечером в некоторых местах прогнозируется дождь, порывистый северо-западный ветер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)