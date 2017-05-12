Сванте Корнелл: Южный Кавказ - важнейший для США регион

2017-05-12 12:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Южный Кавказ - важнейший для США регион, в том числе, он играет роль коридора, соединяющего НАТО с центром евразийского континента, сказал, выступивший на прошедшей в Вашингтоне конференции «Международная политика армяно-азербайджанского конфликта», на площадке мозгового центра Atlantic Council, Свант Корнелл - директор Института Центральной Азии и Южного Кавказа и программы исследований «Шелкового пути» Университета Джона Хопкинса.

По словам Корнелла, роль США должна заключаться не только в посредничестве в переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту, но также и в построении стратегических и геополитических отношений со странами региона и в продвижении национальных интересов США на Южном Кавказе.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)