Турция провела испытание новой ракетной системы

2017-05-12 12:22 | www.oxu.az | 3

Турецкие военные провели в районе Черного моря успешные испытания ракетной системы KAAN производства компании Roketsan.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Anadolu.

Запуск ракет был произведен из провинции Синоп, ракета преодолела расстояние 280 километров. За пуском следили министр обороны Фикри Ишык и заместитель главы департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Ракетная система KAAN была представлена на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

Ракета KAAN диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.

Н.О.