В центре Рима прогремел взрыв

2017-05-12 12:21 | www.trend.az | 3

Взрыв прогремел в пятницу утром на улице Авентино в центральной части Рима вблизи почтового отделения, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации новостного телеканала RaiNews24, на месте происшествия в настоящее время работают пожарные и полицейские. Взрывом поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет.

Информагентство Ansa сообщает, что причины ЧП выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства.