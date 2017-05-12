Вахид Ахмедов о судьбе маната

2017-05-12 12:34 | www.oxu.az | 3

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов считает, что манат продолжит дешеветь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, по словам депутата, в настоящее время из-за сокращения импорта возникло положительное сальдо товарооборота.

Депутат отметил, что создание дефицита маната помогло удержать курс на некоторое время, но после сентября делать это будет сложнее:

«Имеются такие продукты, которые Азербайджан вынужден импортировать для развития реального сектора. Наверное, нынешняя стабильность курса маната продлится 2-3 месяца.

Считаю, что манат вновь утратит часть стоимости и приблизится к отметке в 2 маната за доллар. Вообще, 2017 год будет тяжелым.

Поэтому создаются определенные производственные участки, в сельское хозяйство совершаются инвестиции. Плоды этого мы увидим в 2018-2019 годах».

У.А.

