Стартовали соревнования по боксу IV Игр исламской солидарности в Баку

2017-05-12 12:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня начались первые встречи соревнований по боксу IV Игр исламской солидарности в Баку.

Соревнования, в которых участвуют спортсмены 27 стран, проходят в Baku Crystal Hall.

В первый день соревнования борьбу ведут боксеры в весовых категориях 60 кг и в сверхтяжелом весе (+91).

В составе нашей сборной на ринг первым выйдет двукратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов (+91 кг).

На встрече в ¼ финала Магомед Расул Меджидов встретится с боксером из Казахстана Нурланом Сапарбаем.

Финалы соревнований по боксу состоятся 18 мая.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)