Меняются условия заключения трудового договора
2017-05-12 12:48 | www.apa.az | 3
Как сообщает АПА, в связи с этим сегодня на заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса были обсуждены дополнения и изменения в Трудовой Кодекс.
Согласно внесенному в 45 статью (срок трудового договора) изменению, трудовой договор будет заключаться бессрочно или на определенный срок, согласованный сторонами.
В нынешнем варианте же трудовой договор может быть заключен бессрочно или сроком на 5 лет.
Проект был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.