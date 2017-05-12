Меняются условия заключения трудового договора

2017-05-12 12:48 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в связи с этим сегодня на заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса были обсуждены дополнения и изменения в Трудовой Кодекс.

Согласно внесенному в 45 статью (срок трудового договора) изменению, трудовой договор будет заключаться бессрочно или на определенный срок, согласованный сторонами.

В нынешнем варианте же трудовой договор может быть заключен бессрочно или сроком на 5 лет.

Проект был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.