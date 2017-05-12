В центре Рима произошел взрыв

2017-05-12 12:37 | www.oxu.az | 4

В центре Рима в пятницу произошел взрыв, сообщают итальянские СМИ. Телеканал RAI News сообщает, что в результате врыва никто не пострадал, но официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

По данным информагентства АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.

Агентство уточняет, что причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.

Новость дополняется.

Н.О.