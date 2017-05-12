В центре Рима произошел взрыв
2017-05-12 12:37 | www.oxu.az | 4
В центре Рима в пятницу произошел взрыв, сообщают итальянские СМИ. Телеканал RAI News сообщает, что в результате врыва никто не пострадал, но официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.
По данным информагентства АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.
Агентство уточняет, что причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.
Новость дополняется.
Н.О.