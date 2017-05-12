Новый рекорд на депозитном аукционе

2017-05-12 12:47 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Центробанке Азербайджана (ЦБА) провел очередной депозитный аукцион по привлечению средств. Спрос на аукционе составил 612,8 млн манатов, средневзвешенная процентная ставка по заключенным на аукционе сделкам - 12,01%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, ЦБА намеревался привлечь 250 млн манатов.

Отметим, что на очередном депозитном аукционе Центробанка по привлечению средств 8 мая спрос составил 504,7 млн манатов, а средневзвешенная процентная ставка по заключенным на аукционе сделкам - 12,70%.

Центробанк посредством депозитных аукционов уменьшает размер манатной массы в обращении.

Удешевление доллара в последние два месяца в основном связано с политикой Центробанка по стерилизации (выводу лишних средств из оборота).

У.А.

