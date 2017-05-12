Турция провела испытания еще одной ракеты большой дальности

2017-05-12 12:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции были проведены испытания ракеты отечественного производства большой дальности типа «земля-земля», передают в пятницу турецкие СМИ.

Ракета, получившая название KAAN, была запушена с полигона, в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев заданное расстояние, упала в Черном море.

Отмечается, что это испытание является последним, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Запушенная из провинции Синоп ракета преодолела расстояние в 280 километров. Министр обороны Турции Фикри Ишык принял участие в испытаниях по запуску ракеты KAAN.

Ракетная система KAAN, производства компании «Рокетсан» была представлена на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

Ракета KAAN диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.

Накануне Фикри Ишык также принял участие в первом испытании ракеты большой дальности «Бора».

Турецкая компания «Рокетсан» с 2009 года реализует программу разработки ракеты большой дальности «Бора» и платформы для ее запуска.

Согласно неофициальным данным, ракетный комплекс «Бора» можно отнести к образцам стратегического наступательного вооружения. По мнению экспертов, дальность поражения целей новой ракетой превышает 1000 км.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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