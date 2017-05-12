Десятки сотрудников стамбульской биржи задержаны за связи с Гюленом

2017-05-12 12:56 | www.oxu.az | 3

Стамбульская полиция провела сегодня рейды по адресам ряда сотрудников фондовой биржи Стамбула (Borsa İstanbul), подозреваемых в причастности к деятельности связанной с Фетхуллахом Гюленом организации ФЕТО. Задержаны 57 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Haberturk.

Всего рейды были проведены по 70 адресам, а в общей сложности Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 102 человек.

По данным следователей, эти лица использовали для переписки специальную программу-мессенджер Bylock, которая шифрует данные и которой пользовалось большинство сторонников ФЕТО и участников попытки путча 15 июля 2016 года. Задержанные также подозреваются в махинациях с активами банка Bank Asya, принадлежавшего ранее структурам Гюлена.

Н.О.