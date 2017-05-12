Euronews разделят на 12 телеканалов

2017-05-12 13:05 | www.oxu.az | 5

В этом месяце Euronews начинает ключевую фазу имплементации своего стратегического плана «Next», в рамках которого ныне единый, многоязычный телеканал Euronews должен быть разделён на 12 отдельных каналов.

Как передает Oxu.Az, воплощение в жизнь указанной стратегии, намеченой на период с 10 по 24 мая, положит конец эпохе мультиплекса (когда один видеопоток комплектовался несколькими звуковыми дорожками), которая сопровождала канал Euronews с момента его запуска в 1993 году. На смену мультиплексу придут 12 отдельных кросс-платформенных редакций. Запуск отдельных редакций позволит компании Euronews готовить и передавать адресный контент.

С целью облегчения процесса трансформации, компания запустила амбициозную пятимесячную программу обучения, которая должна помочь обрести новые навыки 430 журналистам и сотрудникам технических служб. В Euronews меняют коммерческую стратегию и организационную структуру, добавив расширенные предложения продуктов и инновационные решения по контенту, способные отвечать на изменившиеся запросы рекламного рынка.

Полная имплементация плана «Next» на канале Euronews ожидается в ближайшие месяцы и будет также включать в себя запуск новых продуктов и услуг, в частности – тематические сайты, набор новых флагманских программ и инновационную «всемирную» редакцию.

Н.О.