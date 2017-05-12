В субботу в Баку пасмурно, осадков не ожидается

2017-05-12 13:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако ночью в некоторых местах полуострова вероятен небольшой, кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем - 19-24, в Баку ночью - 12-14, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95, днем 60-70 процентов.

13-14 мая комфортная погода на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах интенсивного характера, возможен град. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Западный ветер ночью и утром усилится.

Ночью 10-15, днем 23-28, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)