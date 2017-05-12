Верховный суд России может принять решение в связи с ликвидацией ВАК

2017-05-12 13:12 | www.apa.az | 3

15 мая состоится очередное заседание Верховного суда России в связи с иском Минюста о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Как сообщили АПА в российских источниках, ожидается, что суд примет решение в связи с ликвидацией ВАК.

Отметим, ранее в департаменте по связям с общественностью Минюста АПА сообщили, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации: «Во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

Было отмечено, что в результате того, что организация не устранила нарушения, 9 марта этого года министерство юстиции России обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.

Данное заявление вызвало недовольства в Азербайджане, диаспорские организации, общественно-политические деятели, депутаты заявили, что это вредит отношениям между двумя странами.

Напомним, Всероссийский Азербайджанский Конгресс был создан в 2001 году.