В Агсу воры вынесли из дома деньги, кольца и оружие

2017-05-12 13:14 | www.apa.az | 3

В Агсу воры вынесли из дома деньги, 2 золотых кольца и оружие.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 11 мая житель села Гарадашлы Агсуинского района Садагат Гадиров обратился в отдел полиции района и сообщил, что 10 мая неизвестные лица проникли в его дом через окно и украли 200 манатов и 2 золотых кольца.

В результате проведенных сотрудниками отдела полиции Агсуинского района оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители села Гарадашлы Шамхал Мамедов и Эльчин Абдуллаев. У них были изъяты 5 гранат, 1 пистолет кустарного изготовления и 4 запала.

При даче показаний они сказали, что украли это оружие из дома С.Гадирова.

Во время обыска дома С.Гадирова было обнаружено и изъято 25 пулеметных патронов и 1 запал.

Садагат Гадиров задержан.