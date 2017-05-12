Прогноз погоды на завтра

2017-05-12 13:12 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, однако ночью в отдельных частях полуострова есть вероятность незначительных осадков. Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 12-14, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 60-70%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 13-14 мая на Абшеронском полуострове комфортные температурные условия будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные. Есть вероятность града. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных местах западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

Н.О.

