В Дагестане азербайджанец обвиняется в организации незаконной миграции

2017-05-12 13:20 | www.oxu.az | 3

Правоохранительные органы Дагестана выявили преступную группу, организовавшую незаконный канал нелегальной миграции иностранных граждан в Россию.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на дагестанские СМИ, сотрудники Генпрокуратуры Дагестана направили в Советский районный суд Махачкалы уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана Рахиба Мамедова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по статье организация незаконной миграции и использование заведомо подложных документов.

Следствие полагает, что Р. Мамедов для организации незаконного въезда граждан из Азербайджана на территорию России создал организованную группу, в состав которой вошли сотрудники управления ЗАГСа города Махачкалы и отдела иммиграционного контроля управления Федеральной миграционной службы России по Дагестану.

Они изготавливали поддельные свидетельства о заключении брака с гражданами России иностранцев, въезд которым на территорию страны был закрыт миграционными органами. На основании нотариально заверенных копий поддельных свидетельств о заключении брака в пограничные органы вносились представления об открытии въезда в страну.

Н.О.