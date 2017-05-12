Музыка и танцы: Азербайджанские артисты порадовали гостей Бакинского шопинг-фестиваля (ФОТО)

2017-05-12 13:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинского шопинг-фестиваля с успехом прошли выступления ансамбля нагаристов, танцевальных групп Köhnə Bakı, Aysel, Səma столичных музыкальных школ и школ искусств, а также коллектива Бакинского детского театра, сообщили Trend Life в Главном Управлении культуры и туризма Баку.

Концертные программы были организованы на площади у ворот "Гоша гала" в Ичери Шехер, а также торговых центрах Park Bulvar, 28 mall и Gənclik mall.

Представленные музыкальные номера, развлекательное шоу было встречено с большим интересом, как со стороны зарубежных гостей, так и жителей Баку.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагали гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе были представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля были организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы смогли воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Также проводились различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, были организованы ежедневные шоу - выступления ди-джеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д., способствующие превращению фестиваля в большой праздник.

В центре столицы, в отелях и торговых центрах были установлены информационные киоски.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре текущего года.

(Автор: Джани Бабаева)