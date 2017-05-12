В Азербайджане будет создан страховой фонд для выдачи пособий по безработице

2017-05-12 13:15 | www.apa.az | 3

На сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен новый законопроект «О страховании безработицы».

Как передает АПА-Экономикс, председатель комитета Хады Раджабли рассказал о проекте. Он отметил, что законопроект предусмотрен для борьбы с безработицей и сокращениями. В законопроекте нашли свое отражение вопросы создания страхового фонда для выдачи компенсаций безработным и детали финансирования этого фонда. Новый законопроект подготовлен совместно с Администрацией президента и состоит из 4 глав и 26 статей.