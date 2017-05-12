Выплаты по обязательному страхованию от безработицы в Азербайджане будут дифференцированы

2017-05-12 13:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджана началось обсуждение проекта закона “О страховании от безработицы”.

Согласно законопроекту, который в пятницу был рассмотрен на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике, основными принципами страхования от безработицы станет обязательность, правовое равенство субъектов страхования от безработицы, дифференциация страховых выплат в зависимости от страхового стажа и продолжительности безработицы.

В законопроекте определены следующие страховые тарифы:

- страховые взносы со стороны застрахованного составляют 0,5 процента от размера заработной платы.

- страховые взносы со стороны страхователя - 0,5 процента от рассчитанного фонда оплаты труда.

Сумма страхового взноса будет определяться со стороны страхователя на основе страховых тарифов. Ежемесячные взносы должны уплачиваться страхователем одновременно с выплатой ежемесячной заработной платы, но не позже 15 числа следующего месяца.

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