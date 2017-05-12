Уверен, что Игры исламской солидарности в Баку пройдут на высоте - министр молодежи Турции

2017-05-12 13:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на самом высоком уровне организовывает все международные спортивные игры, уверен, что Игры исламской солидарности также пройдут на высшем уровне, сказал министр молодежи и спорта Турции Джагатай Кылыдж в пятницу в Баку журналистам.

По словам Кылыдж, он прибыл в Баку для участия на церемонии открытия игр.

Нас ожидает великолепная церемония игр, сказал турецкий министр. Очередные Игры исламской солидарности состоятся в Стамбуле.

IV Игры исламской солидарности, официальная церемония открытия которых состоится 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

Турция на этих играх представлена делегацией из 345 спортсменов.