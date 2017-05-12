Праздник книги в Баку (ФОТО)

2017-05-12 13:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - При организационной поддержке Главного управления культуры и туризма города Баку, в филиале №1 Централизованной библиотечной системы Сабунчинского района, состоялось мероприятие, посвященное IX Празднику книги, приуроченное к 94-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в Управлении.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители науки, литературы и культуры.

Вначале гости ознакомились с экспозицией произведений юных художников. В ходе мероприятия было отмечено, что главная задача проведения праздника книги, приобретшего традиционный характер, повысить интерес молодежи к чтению, что крайне важно для просвещения и расширения кругозора подрастающего поколения.

(Автор: Джани Бабаева)