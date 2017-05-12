После церемонии открытия и закрытия Исламиады проезд до Сумгайыта поездами KISS будет бесплатным

2017-05-12 13:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После завершения церемонии открытия и закрытия IV Игр исламской солидарности - 12 и 22 мая, движущиеся по маршруту Бакинская пассажирская станция - остановка «Кероглу» электропоезда KISS, обеспечат бесплатный проезд пассажиров в направлении Баладжары-Хырдалан Сумгайыт, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги», распространенном в пятницу.

Проводимые в Баку IV Игры исламской солидарности продолжатся до 22 мая. Сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоится церемония открытия IV Игр исламской солидарности.

Игры пройдут в столице Азербайджана на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)