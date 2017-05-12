Следующие Игры исламской солидарности будут проведены в Турции

2017-05-12 13:45 | www.oxu.az | 2

V Игры исламской солидарности будут проведены в Турции в 2021 году.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил находящийся с визитом в Баку министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай Кылыч. По его словам, сегодня он примет участие на официальной церемонии открытия IV Игр исламской солидарности.

А.Ч.Кылыч добавил, что на IV Играх исламской солидарности соревнования пройдут интересно.

Н.О.