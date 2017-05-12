Учрежден День молодежи исламских государств

2017-05-12 13:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Учрежден День молодежи исламских государств, который будет отмечаться 3 сентября. Решение об этом принято в пятницу на заседании Постоянного совета конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящем в Баку.

Было также принято решение, чтобы мероприятия Дня молодежи ОИС в 2017 году проходили под лозунгом «Исламская солидарность в действии» как общественная поддержка инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2017 года «Годом исламской солидарности».

Таким образом, все мероприятия, которые будут проходить до Дня молодежи в 2018 году, будут проводиться под этим лозунгом.

Очередная четвертая сессия министров молодежи и спорта ОИС будет проведена в Азербайджане в 2018 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)