В Азербайджане меняются правила заключения трудового договора
2017-05-12 13:49 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Срочные трудовые договора в Азербайджане будут заключаться на основе взаимного согласия обеих сторон.
Это предусмотрено в изменениях в Трудовой кодекс Азербайджана, обсуждаемых сегодня на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.
Согласно изменениям работодатель может заключить с работником бессрочный или срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор может заключаться на срок, согласованный между работником и работодателем.
В настоящее время, согласно Трудовому кодексу, между сторонами заключается бессрочный договор или договор на пять лет.
(Автор: Анвар Мамедов)