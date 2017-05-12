В Азербайджане меняются правила заключения трудового договора

2017-05-12 13:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Срочные трудовые договора в Азербайджане будут заключаться на основе взаимного согласия обеих сторон.

Это предусмотрено в изменениях в Трудовой кодекс Азербайджана, обсуждаемых сегодня на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Согласно изменениям работодатель может заключить с работником бессрочный или срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор может заключаться на срок, согласованный между работником и работодателем.

В настоящее время, согласно Трудовому кодексу, между сторонами заключается бессрочный договор или договор на пять лет.

(Автор: Анвар Мамедов)