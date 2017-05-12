Министр экономики Азербайджана примет участие в форуме "Один пояс - один путь"

2017-05-12 13:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация, возглавляемая министром экономики Шахином Мустафаевым, отправится в Пекин для участия в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству, который пройдет 14 мая в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном в пятницу на его сайте, на мероприятии ожидается участие 28 глав государств и правительств, инвесторов и представителей государственного и частного секторов из 110 стран, представителей более 60 международных организаций.

На форуме будет создана платформа для общения, которая будет иметь огромное значение для международной экономики на долгие годы вперед.

Одна из целей форума заключается в том, чтобы перевести саму концепцию из предложенной Китаем инициативы, включающей двусторонние соглашения, в многостороннюю взаимосвязь, которая будет способствовать более широкому глобальному воссоединению.

Основными элементами инициативы до сих пор являются Фонд "Шелковый путь", в который правительство Китая в 2014 году обязалось выделить 40 миллиардов долларов для инвестиций в страны, расположенные вдоль маршрута, и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Его члены - многие западные страны, включая Великобританию, Францию и Германию, а также ведущие азиатские страны - такие как Индия, Пакистан и Вьетнам.

(Автор: Азад Гасанли)