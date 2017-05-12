Предотвращено покушение на Ким Чен Ына

2017-05-12 14:00 | www.oxu.az | 3

Террористическая группа, готовившая покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына, разоблачена в Северной Корее.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил посол КНДР в России Ким Хен Чжун.

По его словам, покушение с использованием отравляющих веществ готовилось по заданию спецслужб США и Южной Кореи.

«Была разоблачена преступная группа, которую внедрило в нашу страну ЦРУ США и государственная служба разведки Южной Кореи в целях совершения государственного террора с использованием биологического и химического оружия против нашего руководства», - заявил посол на пресс-конференции в Москве в пятницу.

По словам Ким Хен Чжуна, преступная группа была создана в 2014 году, последние приготовления к покушению осуществлялись в марте-апреле 2017 года.

Посол отметил, что, по данным северокорейских властей, замысел террористов предполагал отравление руководства страны дистанционным способом, и эффект от этого отравления должен был последовать спустя полгода.

Н.О.