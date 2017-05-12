Определился соперник азербайджанского чемпиона мира по боксу в ¼ финала на Исламиаде

2017-05-12 13:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На проходящих в Баку IV Играх исламской солидарности в пятницу определился соперник еще одного боксера сборной Азербайджана, говорится в сообщении Федерации бокса страны.

В одной четвертой финала чемпион мира по боксу Джавид Челябиев (60 кг) встретится с турецким боксером Хаканом Доганом.

Турецкий боксер, одолев сегодня соперника из Гайаны, завоевал право на бой с Джавидом Челябиевым. Встреча состоится 14 мая.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017, открытие которых состоятся сегодня, будут проходить до 22 мая.

Игры проходят в столице Азербайджана на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)