В США задержали почти 1400 человек в ходе операции по всей стране

2017-05-12 13:59 | www.trend.az | 3

Иммиграционная и таможенная полиция США задержала 1378 человек по подозрению в принадлежности к преступным группировкам в результате самой большой шестинедельной операции, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По информации телеканала, 1095 человек, по подтвержденным данным, принадлежат к преступным группировкам. Полиция объявила о результатах операции в четверг. Большая часть арестов произошла в районах городов Нью-Йорк, Атланта, Ньюарк и Хьюстон. Среди арестованных были 445 иностранных граждан.

По информации телеканала, восемь задержанных являются членами группировки MS-13.

В прошлом году США внесли в список санкций лидеров центральноамериканской бандитской группировки MS-13, также известной под названием "Мара Сальватруча". Группировка, по оценкам Минфина США, насчитывает до 30 тысяч участников в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Мексике. Также группировка действует в США, где у нее по меньшей мере 8 тысяч членов в 40 штатах. MS-13 занимается контрабандой наркотиков, похищениями людей, организацией проституции, заказными убийствами, рэкетом, шантажом, вымогательством и другими преступлениями.