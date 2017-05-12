Bakan Kılıç: Azerbaycan'da 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın mükemmel gerçekleşeceğine eminim

2017-05-12 14:00 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Azebaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakü'de düzenelenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın en üst düzeyde gerçekleşeceğinden eminliğini ifade etti.

Azerbaycan'da tüm uluslararası müsabakaların üst düzeyde gerçekleştiğini ifade eden Bakan Kılıç, "Bizi Oyunlar'ın muhteşem açılışı bekliyor. Bir sonraki İslami Dayanışma Oyunları 2021 yılında İstanbul'da gerçekleşecek" dedi.

Bakan Kılıç bugün Bakü Olimpik Stadı'nda düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları açılışına katılacak.

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 12-22 Mayıs’ta düzenlenecek olan ’4. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, 21 branşta 339 sporcuyla yer alıyor. Ev sahibi Azerbaycan’ın ardından oyunlara en fazla sporcuyla katılan ülke Türkiye oldu.

4. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni 12 mayısta gerçekleşecek. 22 mayısa kadar devam edecek yarışmalarda 20 branşta müsabakalar, 16 spor salonunda gerçekleşecek.