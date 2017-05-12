Азербайджанские звезды представили композицию "Исламские игры" (ВИДЕО)

2017-05-12 14:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Солисты Азербайджанского государственного телевидения и радио Азербайджана Фуад Мусаев, Эмилия Ягубова и Марьям Шабанова представили композицию "İslam oyunları", посвященную IV Играм исламской солидарности Баку-2017, сообщает Trend Life. Автор слов – Вахид Азиз, музыки – Азад Захид.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)