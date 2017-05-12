Турецкий боксер: Азербайджан организовал Исламиаду на высоком уровне

2017-05-12 14:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан организовал IV Игры исламской солидарности на высочайшем уровне, сказал в пятницу журналистам участвующий в Играх турецкий боксер Хакан Доган.

Доган отметил, что спортсменам созданы все условия для участия в Играх. Проведя два боя со спортсменом из Гайаны, турецкий боксер сказал, что бой был тяжелым. «Соперник был сильнее меня, но, мобилизовав свои силы, я одержал победу», - подчеркнул Доган.

Хакан Доган также отметил, что в следующем бою он встречается с азербайджанским боксером, чемпионом мира Джавидом Челябиевым.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017, открытие которых состоятся сегодня, продолжатся до 22 мая.

Игры проходят в столице Азербайджана на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)