В Баку состоялась первое заседание Постоянного Совета министров по молодежи стран ОИС (ФОТО)

2017-05-12 14:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Согласно решению, принятому в 2016 году, в Стамбуле, на 3-й сессии министров молодежи и спорта стран Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Азербайджан в качестве принимающей страны будет проводить 4-ю соответствующую сессию в 2018 году. Одновременно Молодежный Форум ОИС за Диалог и Сотрудничество будет выполнять функцию Постоянного Секретариата Совета министров молодежи и спорта стран ОИС.

Сегодня в Баку по реализации указанных решений Молодежным Форумом ОИС было проведено первое заседание Постоянного Совета Министров по Молодежи стран ОИС с участием представителя действующей принимающей страны сессии министров молодежи страны ОИС Министра Молодежи и спорта Турецкой Республики Акифа Чагатая Кылыча, Министра Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики Азада Рагимова, представитель генерального секретаря ОИС Маха Акил и председателя Молодежного Форума ОИС, посла Эльшада Искендерова.

На заседании были обсуждены график реализации принятых решений на 3-й сессии Министров Молодежи и Спорта стран ОИС, подготовительные работы по 4-ой с сессии, которая состоится в будущем году в Баку, Исламские Игры Солидарности и другие вопросы. На обсуждение также было вынесено предложение об учреждении Дня Молодежи стран ОИС, выдвинутое «Саммитом Молодых Лидеров – ОИС Модель», проводимом в Баку, которое было высоко оценено и принято соответствующее решение участниками заседания. В связи с датой учреждения (3 сентября, 2006 г.) Молодежного Форума ОИС в Стамбуле с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и действующего президента Турции Раджаба Тайипа Эрдогана в качестве руководителя принимающей страны, предложение выбрать 3 сентября как День Молодежи ОИС, было поддержано.

Было решено о проведении мероприятий в 2017 году в ареале ОИС в рамках новоучрежденного Дня ОИС под лозунгом «Исламская Солидарность в Действии» в качестве международной общественной поддержки инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2017 года «Года Исламской Солидарности».

В конце мероприятия действующий председатель Постоянного Совета Акиф Чагатай Кылыч выразил свою благодарность председателю Молодежного Форума ОИС Эльшаду Искендерову за успешную организацию первого заседания Постоянного Совета Министров по Молодежи стран ОИС.