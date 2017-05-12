Азербайджан планирует дифференцировать сроки оповещения работников об увольнении

2017-05-12 14:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается дифференцировать сроки оповещения работников об увольнении с работы при массовом сокращении.

Это предусматривают изменения в Трудовой кодекс, которые обсуждались в пятницу на заседании парламентского комитета по труду и социальный политике.

Согласно изменениям, в случае массового сокращения или расторжения контракта, работодатель должен оповестить работника об увольнении:

- за две календарные недели - в случае, если трудовой стаж сотрудника составляет менее одного года;

- за четыре календарные недели - если трудовой стаж составляет от одного до пяти лет;

- за шесть календарных недель - если трудовой стаж составляет от пяти до 10 лет;

- за девять календарных недель - если трудовой стаж составляет свыше 10 лет.

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